根據內政部統計，國人平均壽命再創新高，平均達81.3歲，凸顯退休金規劃更重要，近期美國公債殖利率彈升及疫情影響，市場震盪劇烈，此時規劃退休理財，投信建議納入信用評等較高的投資等級債基金，透過具有波動度較低、長期投資正報酬機率高優勢，應是順利達成準備退休金的好幫手。

2009年金融海嘯以來，全球金融市場走了逾十年多頭行情，近期美國聯準會（Fed）已準備開始縮減購債計劃，刺激殖利率彈升，市場恐慌情緒再起，未來所有資產齊漲的情況恐不復見，退休理財也備受挑戰。瀚亞投資指出，一旦升息進程開始啟動，國際資金環境將會不再像過去寬鬆，金融市場勢必面臨更高的不確定性與波動。建議退休金規劃，不妨利用較高信用評等的商品，做為資產配置中穩定波動的工具。

從資產波動度來看，當面對大環境的不確定性因素時，投資等級債抗震效果最好。根據Lipper統計各類型資產近五年年化波動度，投資等級債僅有5.93％，明顯低於高收益債券的8.09％，及新興市場債券的8.47％，若與S&P500指數近五年波動度14.96％相比，代表相對於股市的波動差距更大。

瀚亞投資表示，長期表現來看，投資等級債的投資勝率也相當高，統計美元投資級債指數在2000年到2020年期間，各年度報酬率多為正報酬，平均年度報酬率為6.2％，最高單年度報酬率可達19.8％，近20年僅有四次單年度績效為負報酬，分別出現在2008年、2013年、2015年，以及2018年。

投資組合聚焦國際機構信用評等BBB-以上債券，由美國企業發行的美元債券，產業配置包括工業、金融，和準政府債等防禦性色彩較重為主，長期較不受市場變化干擾。投資人可利用定期定額的方式，執行退休金準備計劃。

(時報資訊)