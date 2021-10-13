【時報-台北電】阿里巴巴集團企業版即時通訊程式，釘釘在10月13日召開的2021釘釘未來組織大會上宣布，用戶數已突破5億，包括企業、學校在內的各類組織數超過1900萬。截至2021年8月31日，整個釘釘平台長出的「釘應用」數超過150萬，較年初增長三倍，其中低代碼應用8個月增長86萬個。
釘釘同時發布6.3版本，推出全新協同產品釘閃會、釘釘文檔，釘釘項目，釘工牌，釘釘小程序和「看看」等在內的一系列新產品。
釘釘介紹，「釘閃會」是釘釘在協同辦公領域一次重大更新，通過文檔連接視頻會議、日程、項目等協作功能，串聯會議的快速組織和信息分享、討論、決策環節，最終通過一個標準的產品界面，為企業有準備、有主題、有議程、有結果、有落實的開好一場會。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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