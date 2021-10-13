【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16356.22點，跌106.62點；總計208家漲、707家跌、71家持平；委買28616640張、委賣21232914張；總成交值2168.13億元。

(時報資訊)

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