【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數197.03點，跌3.77點；總計165家漲、533家跌、67家持平；委買6886639張、委賣4898220張；總成交值572.52億元。

(時報資訊)

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