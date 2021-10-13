【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】最新出爐的就業數據顯示美國8月自願辭職人數激增，並創下歷史新高，且職缺數仍然超過1000萬個，顯示該國勞動力市場仍然吃緊，企業為了吸引或留住人力不得不提高薪資，可能使通膨持續居高不下。

美國勞工部周二公布月度職缺和勞動力流動調查報告（JOLTS），再次反映出該國經濟正在對抗幾乎遍及所有產業的缺人和缺料問題，而這些短缺正在阻礙經濟增長。

FWDBONDS首席經濟學家Christopher Rupkey表示，大街上每個商店櫥窗都掛上徵人海報，缺人的現象使全國各地供應斷鏈的問題加劇，這點燃了引爆通膨的火柴。他表示：「勞動力市場已經復甦」。

數據顯示美國8月辭職人數較7月增加約24.2萬人，使總數達到430萬人，創下歷史新高。住宿餐飲業有15.7萬人辭職，批發貿易業辭職人數為2.6萬人，州和地方政府教育單位有2.5萬人離職。

辭職率從7月的2.7%飆升至8月的2.9%，亦創下歷史新高。這項指標通常被決策者和經濟學家視為衡量就業市場信心的指標。自願離職率越高表示公司正在搶人而勞工有許多選擇，薪資通膨可能持續加劇。

周二公布的另一項報告亦突顯出人力短缺的問題，調查顯示有51%的小型企業主回報在9月無法填補職缺，這個比例已連續第三個月創下新高。

摩根大通經濟學家Daniel Silver表示，這些數據也和強勁的勞動力需求一致，人們對於獲得新工作的能力充滿信心，而裁員的情況也不多。

儘管目前美國就業人口與2020年2月的高峰相比仍減少500萬人，但經濟學家認為這個數字可能無法真正反映勞動力市場的體質，因這個缺口也包括已經退休的人。

8月衡量勞動力需求的職缺數減少了65.9萬個，降為1040萬個，但仍然偏高。7月職缺數由先前公布的1,090萬個上修為1,110萬個。

儘管經濟學家認為8月職缺減少主要是因為在夏季捲土重來的疫情阻礙了直接面對消費者的服務業活動，但該月的職缺數仍然創下史上次高記錄，而比疫情爆發之前還高出49%。

Oxford Economics首席美國經濟學家Lydia Boussour表示，8月的JOLTS報告仍然顯示美國的勞動力市場並不像目前還有500萬人未就業所呈現的那樣寬鬆。

上周五美國政府公布9月非農就業人數僅增加19.4萬人，創下2020年12月以來最小增幅。

(時報資訊)