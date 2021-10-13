面對當前電力緊張問題，大陸用電大省浙江省日前發布通知，對分時電價政策進行調整，並將於2021年10月15日起正式執行。從整體看，浙江此次調整延長了用電尖峰時段，並拉大峰谷分時電價的價差。
澎湃新聞13日報導，浙江省發改委官員對此表示，該省目前執行的銷售電價政策針對大工業、一般工商業、居民用電等設置峰谷分時電價，大工業必須執行，一般工商業、居民等可以選擇執行。其中，工商業峰谷分時電價分為尖峰、高峰、低谷三類，共6個時間區間，其中尖峰2小時、高峰10小時、低谷12小時。
官員表示，此次浙江將全年大工業電價尖峰時段由原19：00-21：00調整為9：00-11：00、15：00-17：00，尖峰時段由原來的2個小時增加至4小時，高峰時段由原來的10小時減少至8小時，低谷時段仍為12小時。
同時，為做好迎峰度夏度冬期間電力保障工作，在每年夏季7、8月份及冬季1、12月份，增設13：00-15：00為尖峰時段，上述4個月內全天尖峰時段由原來的2個小時增加至6小時，高峰時段由原來的10小時減少至6小時，低谷時段仍為12小時。
在電價方面，浙江省系統峰谷差屬於大陸最高的省份之一，最大峰谷差率超過50％。因此，考慮到系統峰谷差率大和大工業電價用戶峰谷用電量比例等因素，此次分別提高大工業尖峰電價每千瓦時人民幣（下同）5.6分、高峰電價每千瓦時6分，降低低谷電價每千瓦時6.38分。
官員指出，由於拉大了峰谷電價價差，尖峰、高峰時段的電價會有所上漲，低谷時段的電價會有所下降，對不同大工業電價企業會帶來差異化影響。企業可透過加裝儲能及太陽能、提高能源利用效率、優化用電行為等方式降低用電成本。
(時報資訊)
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