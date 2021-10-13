根據美國官方指出，計劃自11月初開始鬆綁加拿大和墨西哥旅客的入境限制，只要旅客出示完全接種疫苗證明即可入境，解除長達18個月的旅遊禁令。

美官方規劃階段性放寬限制，第一階段自11月初實施，允許完全接種疫苗的加、墨旅客入境，不再像先前僅限於必要旅行，意即旅客可進入美國訪友和觀光。第二段階預計2022年1月初開始，適用對象包括所有外國旅客，在完全接種疫苗後可入境美國。

美國自去年新冠疫情爆發初期就啟動與加拿大、墨西哥的邊境限制，但跨境交易、美國公民、合法永久居民、醫療或就學原因入境不在此限。不過自禁令實施後，美國議員、遊說團體、邊界城市首長近來持續呼籲拜登政府因應情勢解除禁令。

(時報資訊)

#美國 #加拿大 #墨西哥 #疫苗 #旅遊禁令

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