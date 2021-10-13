根據美國官方指出，計劃自11月初開始鬆綁加拿大和墨西哥旅客的入境限制，只要旅客出示完全接種疫苗證明即可入境，解除長達18個月的旅遊禁令。
美官方規劃階段性放寬限制，第一階段自11月初實施，允許完全接種疫苗的加、墨旅客入境，不再像先前僅限於必要旅行，意即旅客可進入美國訪友和觀光。第二段階預計2022年1月初開始，適用對象包括所有外國旅客，在完全接種疫苗後可入境美國。
美國自去年新冠疫情爆發初期就啟動與加拿大、墨西哥的邊境限制，但跨境交易、美國公民、合法永久居民、醫療或就學原因入境不在此限。不過自禁令實施後，美國議員、遊說團體、邊界城市首長近來持續呼籲拜登政府因應情勢解除禁令。
(時報資訊)
34378.34
-117.76(0.34%)
05:04
4350.65
-10.54(0.24%)
05:04
14465.92
-20.28(0.14%)
05:16
3178.15
-43.08(1.34%)
05:16
28140.28
-90.32(0.32%)
14:15
2948.66
+32.28(1.11%)
14:26
24962.59
0.00(0.00%)
10/12
3566.24
+19.30(0.54%)
14:31
14347.08
+211.71(1.50%)
14:31
7130.23
-16.62(0.23%)
10/12
6548.11
-22.43(0.34%)
00:05
15146.87
-52.23(0.34%)
10/12
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：