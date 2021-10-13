台灣永續能源基金會今年舉辦首屆「台灣永續行動獎」，台電以金門儲能示範系統於SDG7可負擔能源項目榮獲金獎，台電表示，台電致力提供國人合理、可靠且永續的電力，伴隨大量再生能源併網，儲能系統發展即為重要一環。

台電以金門夏興電廠作為示範場域，建置可0.2秒內即刻供電的鋰電池儲能系統，及可大量儲存再生能源至需要時段使用的鈉硫電池儲能系統，讓供電更穩定，也成為本次獲獎的最佳行動方案。

台灣永續能源研究基金會13日於圓山大飯店舉行「2021台灣永續行動獎」頒獎典禮，台電表示，聯合國為促進經濟成長、社會發展與環境保護，訂定一系列永續發展目標（SDGs），為達成SDG7目標-提供合理、可靠且永續的能源，台電積極發展再生能源，並推動智慧電網、儲能系統降低再生能源間歇性發電的衝擊，增強電網韌性，另為再生能源努力創造友善併網環境，盼於穩定供電前提下，落實能源轉型目標。

台電指出，金門地區擁有風力及太陽能等再生能源發電的良好條件，再生能源發電占比可在特定時段達到近40%。考量金門屬小型獨立電力系統，為因應再生能源間歇發電造成的不穩定性，台電規劃於金門夏興電廠建置鋰電池及鈉硫電池兩套儲能示範系統。其中，與台達電子聯手設置的鋰電池儲能系統，容量達2MW/1MWh(百萬瓦小時)，於去(2020)年5月啟用；另與台電絕緣設備「礙子」主要供應商日本知名特殊陶業製造商NGK合作，建置達1.8MW/10.8MWh的鈉硫電池儲能系統，則在去年底正式完工。

台電說明，鋰電池擁有大功率充放電的特性，可提供即時電力補償，降低系統頻率波動，也可藉由自動調整系統頻率，將頻率維持於60赫茲左右，若遇突發電力事件，可於0.2秒內瞬間供電救援，較過往傳統備用機組啟動所需的15至20分鐘，快上數千倍。鈉硫電池則可「削峰填谷」，移轉白天充沛的再生能源至夜間時段使用，透過雙向的充電及放電，達到供電穩定並減少系統波動。

台電表示，隨著再生能源規模逐年成長，為因應未來綠電大量生產後之併網需求，台電積極發展儲能系統。繼金門設置儲能設備後，台電持續蒐集資料，透過運轉資訊進行數據分析，於台灣本島自有場地持續建置儲能系統，並搭配輔助服務參與機制，積極確保可提供穩定且價格合理的潔淨能源，實踐綠能推展及環境永續的理念。

(時報資訊)