工業電腦龍頭研華（2395）宣布攜手宏其婦幼醫院、金捷生物科技，共創全台首創智慧產房，12日已正式揭牌啟用，以智慧科技建構數位化、智慧化、貼心化的孕產照護服務，為台灣智慧病房應用締造全新里程碑。
根據內政部資料，台灣去年只有16萬5,249名新生兒，更是創下人口新低。為解決台灣少子化日益嚴重，研華攜手宏其婦幼醫院、金捷生物科技，以研華iWard智慧病房解決方案為核心，整合金捷生物科技在產科醫療照護上的專業、宏其婦幼醫院使用需求，共同打造全台首座智慧產房的軟硬體整合解決方案，期望完善孕產照護，更希望藉此降低大家對生產的恐懼，進而提升台灣生育率。
研華科技智能物聯網服務事業群副總江明志指出，提高護理作業效率與醫療照護服務品質，一直是研華發展智慧醫療解決方案的目標，本次跨界合作打造出的智慧產房，不只符合此發展目標，更宣告了研華智慧病房應用已開始朝醫療次專科的領域發展，根據產科醫護人員與孕產婦需求，規劃相關軟硬體服務，讓產科照護服務更有效率、更貼心。
母胎醫學基金會董事長暨金捷生技創辦人鄭博仁醫師表示，近年美國婦產科醫學在推動「新式產程」觀念，重新定義正常產程的範圍，降低不必要的剖腹生產率，期望讓孕婦們對於生產不再恐懼；而研華智慧產房在設計時亦結合此觀念，透過數位科技持續監控產程，可望有效改善台灣的剖腹產率。
宏其婦幼院長張紅淇表示，宏其一直以來都自詡為婦女與兒童健康的守護者，此次與研華、金捷等夥伴合作，透過智慧科技輔助，不僅能讓醫師、護理人員有明確數據指標下方案與處方，同時也能讓母胎都能獲得更高品質、更安全的照護服務。張紅淇更進一步說明，為了堅守婦幼照護使命，多年來專注婦幼專科醫院經營並規劃持續投入智慧醫療科技，守護在地婦幼健康，期望未來能將智慧產房產品理念推廣到全台各地醫院。
研華智慧產房共分成四大模組，位在產房護理站的護理電子白板與護理控台，及待產孕婦的床邊照護資訊系統，從護理人員排班、待產孕婦生理數據量測及監控、衛教資訊提供、到服務滿意度調查，皆可透過系統完成，且模組化設計讓醫療業者可以根據自身作業流程與需求，導入相應的解決方案，提昇懷孕產婦待產、臨產、分娩及產後的照護服務品質與效率。
隨著社會環境變遷，以病患為中心的醫療照護模式，已然成為現今醫療業有志一同的方向，而智慧產房的設計與規劃，恰好符合此發展趨勢，未來研華將致力於推動智慧病房與各個醫療次專科的整合，讓智慧病房應用走向專科化，協助醫療業者更深入落實以病患為核心的服務理念。同時，研華也將持續推動智慧產房應用走向國際，讓台灣智慧醫療的專業能夠服務全球民眾，重塑新一代的台灣產業之光。
(時報資訊)
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