【時報-台北電】三大指數開盤漲跌不一，隨後走勢分化，滬指維持弱勢震盪，創業板指拉升漲逾1%。板塊方面，受政策利好消息刺激，教育板塊強勢拉升，次新股、醫美概念股持續走強，汽車、通信服務、白酒板塊活躍；石油燃氣、煤炭、電力等週期板塊再度下挫，種植業、養殖業等農業股走弱。

煤炭、電力族群持續遭調節，恒源煤電、兗州煤業、潞安環能、內蒙華電、吉電股份、閩東電力等多股下挫。

市場情緒仍在修復，個股跌多漲少，上午半天兩市成交達5300億元。午間收盤，滬指跌0.35%，報3534.43點；深成指漲0.45%，報14199.20點；創指漲1.11%，報3173.13點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#創指 #陸股 #教育股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2948.66 +32.28(1.11%)
14:26
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3566.24 +19.30(0.54%)
14:31
深圳成指
14347.08 +211.71(1.50%)
14:31
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

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