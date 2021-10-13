【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】近日股價明顯下修的科技族群，13日受到市場買盤追捧下，帶領韓股大步向上，目前KOSPI在2,951.09點，漲34.71點或1.19%。同時，韓元走貶。

　韓國就業市場傳出好消息，13日最新數據指出，儘管目前當地第4波新冠疫情尚未明顯降溫，但9月工作成長機會卻是過去7年最多，表示韓國出口強勁下，景氣正在復甦，人力市場也蓬勃發展。

　前個交易日大跌超過3%的三星電子，上漲0.72%，SK海力士也漲1.75%。Naver漲2.02%，現代汽車漲2.93%。LG化學漲1.13%，電池製造商三星SDI也漲 1.21%。

弱勢族群方面，遭到市場拋售的浦項鋼鐵跌1.09%。因美國通用汽車使用LG瑕疵電池後，產生火燒車疑慮，在通用求償下，故LG集團第3季季報中，先提列9億美元當成召回成本，LG股價在13日下跌2.42%。

　美元兌韓元匯價為1,193.9，貶值4.9韓元。

(時報資訊)

#韓股 #KOSPI

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2948.66 +32.28(1.11%)
14:26
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3566.24 +19.30(0.54%)
14:31
深圳成指
14347.08 +211.71(1.50%)
14:31
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

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