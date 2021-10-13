多位知情人士透露，蘋果公司已經將中國京東方科技有限公司列為新款iPhone13的高端顯示螢幕供應商。
日經新聞13日報導，知情人士表示，京東方科技於2021年9月底開始為6.1吋的iPhone13供應少量OLED顯示螢幕，並計畫很快增加出貨量。最終的資格審查過程將集中在螢幕的耐用性上，最快將於10月份結束。
報導稱，京東方將與三星顯示器（Samsung Display）分享iPhone13顯示螢幕的訂單，占總訂單的20％。
京東方A股價在13日早盤收平，報人民幣5.23元。儘管有蘋果加持，但2021年以來，京東方A股價累計已下跌11.66％。
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