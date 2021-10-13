【時報編譯張朝欽綜合外電報導】義大利娛樂和博奕集團Sisal周二表示，已經提交首次公開上市(IPO)申請，將在米蘭交易所上市。
Sisal在2016年為歐洲私募公司CVC資本所收購，表示IPO將包括這家私募公司所出脫的股票。
據知情人士先前透露，IPO預計將在明年第一季進行。
Sisal主要營收是來自於義大利，但也進行海外擴張，包括在土耳其、摩洛哥、西班牙獲得了零售和線上博奕遊戲業務的特許權，並且也正競逐英國的國家彩券業務。
德意志銀行、Equita SIM、摩根大通和裕信銀行為Sisal上市的全球協調人；Lazard投資銀行是Sisal的財務顧問。
在Sisal的上市申請之前，義大利化妝品製造商Intercos也宣布將上市，顯示米蘭交易所的復甦。另外，暖氣解決方案公司Ariston Thermo以及義大利能源公司Eni的零售和再生能源部門，在未來數個月都有上市計畫。
(時報資訊)
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