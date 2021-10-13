【時報記者沈培華台北報導】記憶體製造廠旺宏(2337)將於10月26日下午舉辦2021年第三季法說會，公司第三季營收創新高加上售六吋廠挹注，獲利可望攀高，展望第四季，公司48層的3D Nand產能預計在第四季正式量產，為國內少數3D NAND Flash導入量產的廠商，有望替未來營運注入新動能。
旺宏9月營收創新高達56.8億元，月增13%，年成長22%，主要第三季是傳統遊戲機用記憶體ROM的出貨旺季且受惠於產品價量齊揚。第三季在Nor flash價格強勢、且遊戲機用記憶體ROM為出貨旺季，第三季營收創高，單季營收149.74億元，季增率達31%。再加上處分6吋廠約25億元的業外獲利挹注，旺宏上季獲利挑戰新高。
旺宏持續提升製程技術，在NAND Flash部分，48層的3D NAND產能預計在第四季開出，未來擴充12吋廠fab 5B的計畫一部分也是為了3D NAND flash產品。
旺宏公布，旗下最新48層3D NAND Flash進入量產階段。法人預期，旺宏48層3D NAND Flash將出貨日本遊戲客戶，並將是驅動旺宏未來營運成長的新動力。
旺宏投入3D NAND Flash產品技術開發超過10年，48層3D NAND Flash產品今年4月送樣客戶。據旺宏官網指出，48層3D NAND Flash系列產品於9月開始量產。展望後續，旺宏對於96層3D NAND Flash產品發展深具信心，後續也將進一步朝向192層技術發展。
因應3D NAND Flash等新產品發展需求，旺宏決定斥資新台幣415億元，擴張晶圓5B廠房，第一期廠房將於2022年底開始投片，並在2023年開始貢獻營收。
此外，旺宏在NOR flash月產能約2萬片，下半年加快45奈米製程微縮、提升高容量產品比重，並將市場延伸至車用、醫療以及工控等利基型領域。
(時報資訊)
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