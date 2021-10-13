【時報記者林資傑台北報導】雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠國內疫情趨穩，2021年9月營收續回升至近5月高點。展望後市，雖然秋冬疫情仍具不確定性，集團持續防疫措施並關注走向，但看好在五倍券及國旅券上路激勵下，有助第四季住房及館外餐飲2大業務持續復甦。
雲品股價7月初上探47.6元的10月高點後拉回，9月初下探39.95元低點、2個月修正達16％，隨後緩步向上走升，今（13）日開高上漲2.91％至44.2元後雖壓回平盤，早盤仍持穩盤上，表現有撐且優於大盤。三大法人上周合計買超41張，昨日調節賣超8張。
雲品公告2021年9月自結合併營收1.03億元，雖年減30.95％、但月增達31.41％，回升至近5月高點。受三級警戒影響，第三季合併營收2.21億元，季減0.67％、年減51.95％，續創歷史新低。累計前三季合併營收9.51億元，年減20.83％，續處同期次低。
雲品表示，去年9月適逢疫情趨緩及三倍券上路帶動報復性出遊潮，旗下日月潭雲品住房率創95％同期新高，墊高比較基期。今年受疫情及防疫規定影響，在符合人流容量規範下，日月潭雲品9月維持高房價及住房率表現，但仍不及去年同期高檔。
不過，雲品表示，隨著國內疫情趨穩，近期住房、餐飲業務已有明顯復甦跡象。旗下台北君品酒店推出宅饗宴、宅飲宴等住房餐飲專案，有助拉抬周末假期住房表現，將在落實防疫措施下持續衝刺平日住房接單力道，維持整體營運復甦態勢。
同時，雲品旗下「君品Collection」婚宴平台場地陣容持續壯大，續先前公布的台中蘭克斯特、烏來紅河谷園區委託經營案後，10月再新增Gumgum Green Garden Good 101花園店與cama cafe的600坪品牌旗艦店「豆留森林」2處北市秘境場地，增添未來接單來源。
展望第四季，雲品看好振興五倍券與國旅券上路，可激勵內需消費動能復甦，將持續深化集團資源整合，透過零資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」採取同業及異業結盟合作雙軌並進策略，有望帶動住房及館外餐飲2大業務持續復甦。
(時報資訊)
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