美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，美國的經濟復甦已足以讓聯準會逐步收回振興政策。這一席話，更加深了各界認為聯準會最快下月開始縮減購債的預測。

聯準會上月暗示，「近期」就會慢慢結束為讓國家度過Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而進行的每月大幅購債動作。

聯準會副主席克拉里達（Richard H. Clarida）在對國際金融協會（Institute of International Finance）演說時表示，美國這個全球最大經濟體就快完成聯準會為判定何時要收回振興而訂定的「進一步實質進展」（substantial further progress）測試。

「我自己認為，『進一步實質進展』的標準，就物價穩定的目標來看，已遠遠超過達成，在就業方面也接近達成。」

他說，聯準會政策制定委員會成員上月一致認為，除非經濟情況有劇烈改變，不然「近期內就會開始逐步縮減購債（tapering），並於明年中左右結束」。

去年疫情造成前所未見的衰退之後，聯準會開始每月購買800億美元的美國公債和400億美元的房貸擔保證券，但這樣的購債被批評為助長通膨。

克拉里達表示，2020年2月以來美國2.9%的通膨率，「遠高於我會認為算是」聯準會2%目標的「溫和超調（overshoot）」。

他說，「今年完全重啟20兆美元的經濟，會比去年關閉經濟花費更多時間與金錢」，但他認為通膨會慢慢回到聯準會的目標。

「一旦相關的物價調整完成，瓶頸清除了，今年這種不受歡迎的通膨上漲就會證明只是一時。」

(時報資訊)