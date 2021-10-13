滬指13日早盤收報3,534.43點，跌0.35％，成交額人民幣（下同）2,399億元。深成指早盤收報14,199.20點，漲0.45％，成交額2,948億元。創業板指早盤收報3,173.13點，漲1.11％，成交額1,039億元。
新浪財經報導，13日早盤A股三大指數漲跌不一，類股方面，受政策利多消息帶動，教育股強勢拉升，次新股、醫美概念股持續走強，汽車、通信服務、白酒股活躍。石油燃氣、煤炭、電力等週期類股再度下挫，種植業、養殖業等農業股疲弱。
報導稱，當前A股市場情緒仍在修復，個股跌多漲少。從盤面上看，教育、醫美、汽車類股漲幅居前，油氣開採、煤炭、種植業類股跌幅居前。
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