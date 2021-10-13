這一波房價，漲得又快又猛，儘管打房政策祭出，房價也未見鬆動，打房效果也低於原本的期待，據最新統計，房市上半年的網路輿情聲量，竟呈「消風」狀態，下降幅度達4.3％，為近兩年統計以來首度衰減。

意藍資訊總經理楊立偉今（13）日表示，根據「台灣房地產網路聲量」的調查結果，今年上半年的網路聲量總計223萬則，較前期統計減少2萬則，為近兩年統計以來首度衰減，量體下降幅度為4.3％。

不過，金融理財討論，目前逆勢成長9.3％，在今年5至6月間達到近兩年的討論高點。由此顯見，市場對股市的熱度，產生資金排擠效應，造成房市討論有趨緩現象。

彥星喬商總經理劉安立表示，民眾對於政府打房的期待，多投射在房價下修的預期心理，但由於銀行利率連六凍仍偏低，以及疫情影響之下國外資金回流，使得房市交易仍有充沛動能支撐，房價未見鬆動，民眾對打房政策的討論熱度，便大為衰退。

上半年討論聲量，有年輕化趨勢，高房價成為社會現象主因。

意藍資訊OpView經理宋孟儒表示，各聲量來源，只有社群成長5.4％，討論區、新聞，則分別下滑20％、3.2％，其中細看分類，以臉書社團、Dcard的成長最多。

宋孟儒表示，臉書社團的討論熱度以台中、高雄、桃園、新竹有持續上升的表現，最值得注意的是Dcard討論區相較其他分類而言，使用族群較為年輕，本期聲量在總體率退的狀況下逆勢成長33％，顯示關心房地產議題的民眾有年輕化的趨勢。

劉安立表示，不僅有年輕化的趨勢，從熱詞觀察的分析來看，高房價對生活品質的影響，已經成為一種社會現象。相較於去年的討論熱詞多著眼於打房跟購屋需求，今年上半年則以代表社會現象的生育率、少子化、低薪、結婚等熱詞為聲量的主要討論內容。

至於，房價所造成的社會現象，男生跟女生關注的點是否相同？宋孟儒表示，透過族群分析演算法去推演發言足跡的特徵，區別發文的性別差異來看，男性對少子化的討論還是偏理性的表達高房價與低收入為主因，女性則是偏向感性的婚育或婆媳困擾的發言觀點居多。

在本次「台灣房地產網路聲量」調查中，六都的網路聲量仍以新北市、台中市及台北市居於前三名；整體來看，新北市、台中，衰退也較為明顯。

「台灣房地產網路聲量」調查，是由意藍資訊OpView、彥星喬商傳播事業群，所共同成立的房地產動態數據資料庫，透過OpView社群口碑資料庫，收錄全台10萬個以上網站頻道的每日資訊量。透過輿情資料的蒐集與分析運用，能真實呈現房市購屋需求的即時觀點，也能提供各種透明化的客觀資訊去幫助消費者完成購屋的理性決策過程。

(時報資訊)