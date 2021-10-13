【時報記者林資傑台北報導】POS廠飛捷(6206)受惠缺料狀況改善、供貨彈性提升及漲價效益顯現，2021年9月合併營收登近32月高點，帶動第三季營收雙位數「雙升」創近2年半高點，前三季營收恢復成長。公司看好下半年營收可望逐季回升，帶動全年營收重返成長軌道，毛利率可望改善。
飛捷股價7月中觸及71.9元的近1年高點後拉回，8月中下探61.4元、修正幅度達14.6％，近期止跌穩步向上。今（13）日不畏大盤開高走低，股價開高上漲2.87％至68.1元，截至午盤維持逾1.5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人昨日買超108張。
飛捷2021年9月自結合併營收5.42億元，月增9.48％、年增達31.87％，創近32月高點。帶動第三季合併營收14.33億元，季增達22.12％、年增達19.47％，創近2年半高點。累計前三季合併營收35.22億元、年增3.36％，扭轉衰退態勢、重返成長軌道。
飛捷先前線上法說時指出，今年歐美客戶訂單急速復甦，但零組件缺料及海運缺櫃干擾生產交貨，第二季僅能滿足5成訂單需求，使上半年營運表現偏弱。公司對此以積極追料、改變設計增加供貨彈性，並自5月起調漲新訂單報價5～10％反應成本上漲。
隨著料件滿足度提高，飛捷單月營收自4月起恢復年成長、5月起逐月回升，營收年增率表現已反應相關因應成果。在部分物料供給回穩下，第三季料件已可滿足7成訂單需求，帶動營收表現顯著回升，預期缺料影響可望逐步紓緩。
飛捷表示，公司至年底接單動能無虞，且有部分客戶預下明年首季訂單，缺櫃及缺料仍為復甦主要影響變數。預期若料件供給未再出現額外變化，下半年營收可望逐季回升、帶動全年恢復成長，毛利率亦可望改善，並對明年營收表現恢復2019年水準樂觀看待。
(時報資訊)
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