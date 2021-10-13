【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因市場正在等待即將出爐的美國通膨相關數據，因此13日日股出現上下震盪走勢。早盤結束時，日經指數收28,168.99點，跌61.62點或0.22%。東證收1,978.16點，跌4.52點或0.23%。

　屆時若美國通膨大增的話，有可能逼迫聯準會提早升息，因此，市場將資金從全球景氣復甦相關類股中抽離，轉進經濟重啟後，因而受惠的日本內需族群。

　所以，曾紅極一時的航運股跌2.6%，鋼鐵股也跌1.7%。受到美國同業跌至兩個半月新低後，半導體族群走軟，Screen控股跌2.7%，信越化學也跌1.4%。

　樂天證券認為，由於美國經濟成長似乎被高估，加上中國大陸景氣前景受到恒大債務問題所影響，市場的基金又回流到日本內需相關類股上。

由於電影院重新開放，以及卡通電影龍與雀斑公主受到歡迎，電影公司東寶獲利大增，股價也大漲5.1%。

　虧損兩季後的百貨業者J.Front Retailing漲9.4%，因為在上個財季重新轉虧為盈。至於對手高島屋因需求疲軟而下修財測，但也上漲1.3%。

　軟體測試業者Shift在公布極優的財報後，股價飆漲12.1%。

　由於成本增加以及晶片短缺，車商不得不減產，銷售量也跟著下滑。因此，立邦塗料下修財測，股價大跌7.9%。

(時報資訊)

#日股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2948.66 +32.28(1.11%)
14:26
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3566.24 +19.30(0.54%)
14:31
深圳成指
14347.08 +211.71(1.50%)
14:31
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

延伸閱讀