【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數197.11點，跌3.69點；總計166家漲、514家跌、76家持平；委買6707323張、委賣4799147張；總成交值487.78億元。

(時報資訊)

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