【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16330.67點，跌132.17點；總計182家漲、723家跌、77家持平；委買27691939張、委賣20680879張；總成交值1836.37億元。

(時報資訊)

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