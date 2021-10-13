【時報記者任珮云台北報導】受中國限電政策及美國債務僵局影響，盤勢震盪劇烈，雖然陸港股市利空消息頻傳，但過去5日法人買超ETF卻主要集中在陸港股市，買超張數最高的前10檔ETF，陸港股市就佔了7檔，可見法人對其經濟前景仍相對樂觀。

受法人青睞的7檔陸港股ETF包括：中信中國高股息(00882)、國泰中國A50(00636)、富邦上証(006205)、FH中國5G(00877)、中信中國50(00752)、富邦深100(00639)、元大寶滬深(0061)等。陸港股市由於今年市場情緒不佳，目前估值相對低，因此對法人資金格外具吸引力。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，限電問題使原本因疫情而緊繃的全球供應鏈更加緊張，近期國際油價飆破80每桶美元，進一步帶動通膨起漲，推升通膨預期，投資人擔憂聯準會或將加快升息步伐，美國10年期公債殖利率從8月低點上彈近0.3%，突破1.50%，造成高估值股票回檔修正。陸港股市由於今年市場情緒不佳，目前估值相對低，因此對法人資金格外具吸引力。

以中信中國高股息ETF而言，其追蹤的恆生中國高股息率指數，指數成分股並無恒大集團，且成分股中的地產股多數已達到政府要求的「三道紅線」規範，或是僅剩一條紅線未達標，財務體質相對穩健。

(時報資訊)