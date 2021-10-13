電機機械類股登錄興櫃，再添一生力軍！高階工業閥門製造廠進典工業今（13）日以每股42元登錄興櫃，在戰略新板掛牌交易。法人依進典今年前九月營收5.99億元，年增27.91％推估，今年營收、獲利均優於去年。不過進典掛牌首日，上漲11.5元而以53.5元開出，卻遭逢台股下跌，承接買盤不積極，目前漲勢縮減。
進典生產金屬硬密封球閥及三偏心蝶閥為主，應用在半導體、石化、鋼鐵、電廠等場域的重要核心管線內。以自有品牌「JDV」行銷全球，轉投資瑞士閥門公司以「Zuercher Technik」品牌，行銷歐洲國際藥廠。主要客戶涵蓋台積電、中鋼、台電、中油、SABIC及大陸中石化等，其他終端客戶則有亞洲半導體廠、歐洲國際藥廠、美國石化廠與德州電廠等各種工業領域。
進典去年營收6.44億元，EPS為2.16元；今年上半年營收4.43億元，年增幅達53％，EPS攀升至1.49元，比去年同期顯著增長。自結前八月營收5.55億元，EPS為1.77元，今年營收、獲利可望優於去年。
輔導券商以進典與工業用蝶閥廠捷流閥業都生產閥類產業，屬於同一族群，訂價以捷流做為參考對象，訂出每股42元登錄興櫃。
進典指出，全球半導體需求成長、全球煉化一體（COTC）計畫、電廠進行「煤轉氣」工程、美國推動兆元基礎建設法案，以及減碳低逸散性設計要求的目標下，進典有機會參與其中，未來可增添強勁成長動能，前景可期。
捷流因石化能源、船舶及電機電子產業客戶拉貨帶動，9月合併營收2.16億元，年增12.35％，第三季合併營收6.60億元，創單季新高，年增7.90％，部分彌補前五月營收衰退部分，前三季合併營收17.94億元，年減1.77％。
(時報資訊)
#進典
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：