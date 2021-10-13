大陸紡織成衣業景氣復甦，帶動成衣業及工業用縫紉機廠回補庫存，工業縫紉機零件大廠強信-KY9月合併營收1.67億元，改寫同期新高；前三季合併營收12.44億元，創同期第三高。強信表示，強信目前在手訂單能見度看到明年第一季，強信強調，強信並非高耗能產業，目前業務並未受大陸實施限電影響，仍留意限電對產業鏈影響程度，對第四季營運審慎樂觀。

強信9月合併營收1.65億元，比8月、去年同期分別成長5.54％與46.72％；前三季合併營收12.44億元，年成長45.96％。

強信指出，強信從在手訂單來看，第四季旺季效應可望落實，強信自今年第二季以來，營收呈現逐月成長趨勢。第三季合併營收12.44億元，年增率更達45.96％，受惠全球成衣市場終端庫存消化速度強勁，預期第四季營運表現仍可處高檔；從美國最新公佈8月零售庫存銷售比數字來看，雖比7月創20年來新低點略高，庫存仍處於明顯低檔，回補庫存的需求仍在。縱使有貨櫃塞港問題存在，強信預期，頂多只會造成生產遞延，訂單不會消失。

強信表示，截至今年第三季，強信成長動能主要來自工業縫紉機廠為提高產品附加價值，擴大對自動裝置的採購量，目前自動裝置產品部份已占整體營收比重達13％，僅次於刀具產品，預期明年自動化裝置成長性依舊是最高。

強信指出，強信目前訂單能見度看到明年第一季，有機會出現產業淡季不淡，考量今年第一季一度面臨缺工，強信積極投入內部生產自動化，並採取多項獎勵措施，預期明年缺工情況可望明顯緩和。近期大陸採取「能耗雙控」限電措施，後續仍要持續觀察限電措施對產業供應鏈可能造成的影響。

(時報資訊)

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