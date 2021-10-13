【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】方舟投資（ARK Invest）創始人有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）在一場網路研討會提出警告，稱中國經濟放緩可能波及全球經濟，並拖累大宗商品價格和經濟增長。

伍德旗下規模達197億美元旗艦基金「方舟創新ETF」（ARK Innovation ETF）是2020年表現最佳的美國股票型基金。

伍德表示，中國最近整改遊戲、教育和金融公司等產業的措施，使政策出錯導致經濟急速放緩的可能性持續升高，「我確實認為中國的決策者開始在玩火，我們將在六個月後回顧這段時期，然後說『中國會出現重大、意外的衰退不是很明顯嗎？』」

此外，伍德重申她仍然看好電動車製造商特斯拉，稱其9月在中國的銷售強勁，儘管中國整體乘用車銷量年減了17%。

因為大舉押注的特斯拉和Teledoc Health等個股在疫情期間飆漲，去年方舟創新ETF亦水漲船高。但在通膨疑慮籠罩下，該基金今年以來已下跌11.4%，表現遠不及標普500指數上漲約17%。

受持股占比最大的特斯拉上漲帶動，ARK Innovation基金周二收漲1.36%，為111.74美元。

特斯拉收漲1.7%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的支撐。根據中國乘用車協會（CPCA）周二公布的數據，特斯拉9月售出56,006輛中國製汽車，創下約兩年前開始在上海投產以來的最高記錄。

(時報資訊)