當沖降稅送交黨團協商。立院財政委員會13日審查當沖降稅延長草案，聚焦三大版本，民眾黨提案延長兩年、行政院提案延長三年、國民黨提案當沖降稅常態化，當沖證交稅率皆為千分之1.5，因朝野各方皆堅持己見，因此三大版本皆保留送入黨團協商，以完成初審程序。
今年前九月我國集中市場當沖比率約40.7％，櫃買則約39.33％，比率與世界其他國家相當。不過外界質疑，當沖降稅延長可能是助長投機行為。
為活絡股市，立院在2017年修正通過證交稅條例，將當沖交易證交稅由千分之3減半至千分之1.5，實施期限一年；後修法延長三年八個月，將於今年底到期。
為降低影響股市的不確定因素，行政院將《證券交易稅條例》第2條之2、第3條修正草案列為立院本會期優先法案，擬將當沖降稅優惠再延長三年至2024年12月31日，稅率維持現行千分之1.5，以持續活絡台股交易動能。
(時報資訊)
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