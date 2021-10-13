【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)9月、第三季、前9月合併營收，創下三高紀錄；中鋼也預期本季鋼價可望維持穩定向上趨勢，即將在本周五(15日)開出的11月內銷盤價預計以平盤開出，持續穩定市場信心，中鋼公司對後市看法亦偏正向。

中下游的中鴻(2014)、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等9月營收也維持高檔，中鴻、燁輝第三季營收持續比第二季增長，三家公司前三季營收也同步登高，比去年同期大幅成長逾四成。

中鋼雖受塞港、東南亞疫情嚴峻影響，整體合併鋼鐵事業銷售量減少，但受惠9月盤價平均上漲1.2%，9月合併營收419.82億元、第三季合併營收1255.78億元，同步改寫2013年採合併報表以來單月、單季新高。今年前9月合併營收同創新高，達3388.47億元，年增約49%。中鋼也預期本季鋼價可望維持穩定向上趨勢。

受惠第三季鋼市需求不淡且價格上漲，中鋼9月合併營收再創新高，預料9月獲利有機會再攀高，第三季獲利亦可望再挑戰新高。

鋼價方面，大陸大廠寶鋼盤價再度以平盤開出，為連五月開平盤；越南河靜鋼最新盤價止跌開平，亞洲鋼價平穩，中鋼即將開出的11月內銷盤價預計將以平盤開出。

展望第四季，雖當前產業氣氛受航運塞港缺櫃、疫情以及中國限電等影響，需求、鋼價走勢均有雜音，但中鋼認為，運力、疫情均逐步恢復穩定，加上傳統旺季來臨，以及各國基礎建設案陸續推進，遞延的需求可望逐步釋出。另外，中國基於碳中和目標下，鋼鐵產銷嚴格管制，可望使第四季鋼價維持穩定向上趨勢。

中鴻9月營收50.92億元，月減4.68%，但年增49.08%；第三季營收156.35億元，季增約16.7%，為單季歷史次高。前三季營收攀高至398.63億元，年增46.59%。

燁輝9月合併營收為79.72億元，年增率達62.39%，第三季合併營收156.35億元，季增率約5.5%。前三季合併營收攀高至661.84億元，年增69.13%。

新光鋼9月營收為12.74億元，年增率48.59%，第三季營收37.96億元，比第二季新高小減1.9%。前三季營收攀高至109.01億元，年增52.28%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意