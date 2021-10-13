【時報記者莊丙農台北報導】有別於過往位於商業精華地段或百貨購物中心的誠品，誠品生活(2926)推動小型社區店「誠品生活時光」，首家小型社區店「誠品生活時光eslite me-time」將於10/27於台北市內湖試營運，未來小型社區店將深入全台社區與鄉鎮，預計3年內開展百家店點。
內湖「誠品生活時光eslite me-time」以「家」的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域，提供街坊鄰里消化瑣碎日常、安頓心情的空間。「誠品生活時光」內湖瑞光店位於內湖運動中心旁，緊鄰港墘路社區及居民休憩必訪的大港墘公園，在社區居民步行可達的距離，不但日日有新書、週週有活動，也提供全球首發特色文具、產地直送的生鮮蔬菜和奶蛋等，並以「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務。美味廚房「TEA ROOM」由誠品行旅團隊打造，全天候提供美味健康餐飲。
「誠品生活時光」內湖瑞光店10/27試營運首日同步成立LINE社群，店長「小光」與讀者即時互動交流，未來將不定期推出團購服務。店內提供數百款生鮮蔬菜、小農鮮奶與雞蛋、米麵、醬料、零食等，也首次與主張直接向農民購買食材的「厚生市集」合作，每日新鮮上架當季無農藥台灣原生蔬菜，在最短時間從產地新鮮直達。以閱讀為核心，「誠品生活時光」日日有新書，為讀者從書海中推薦必讀之作，周四讀書會為社區選讀、周末社團日則安排花藝、繪畫等活動，開啟零距離對話模式。
(時報資訊)
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