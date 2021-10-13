據港交所數據顯示，港股市場2021年前三季度受此公開募股（IPO）募資金額按年增三成。數據顯示，2021年前9個月，港股市場的首次公開招股集資金額為2,855億港元，較2020年同期的2,159億港元，大幅增加32％。
上海證券報13日報導，2021年以來，港股市場波動較大，截至10月12日，恒指累計跌幅為8.33％，10月初還曾經一度觸及今年以來低點23,681.44點。但今年港股IPO募資金額不僅未因港股市場波動而縮減，反而呈逆勢增長之勢。
但由於港股市場整體處於震盪下行走勢，部分新股上市首日表現難免會受影響。據Wind數據，截至9月30日，2021年在港股市場IPO的公司數量為73家，其中首日破發的就有40家。截至10月12日，上述在港股市場上市的公司中，股價累計漲幅為正的有16家，為負值的達56家。
港股分析師表示，在2021年赴港上市的公司中，除了初次上市公司，如奈雪的茶、快手、時代天使等，也有已在美股上市的中概股，如嗶哩嗶哩、理想汽車、小鵬汽車等。這兩類公司的上市，為今年港股IPO市場保持增長提供了動力。
(時報資訊)
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