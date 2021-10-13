據港交所數據顯示，港股市場2021年前三季度受此公開募股（IPO）募資金額按年增三成。數據顯示，2021年前9個月，港股市場的首次公開招股集資金額為2,855億港元，較2020年同期的2,159億港元，大幅增加32％。

上海證券報13日報導，2021年以來，港股市場波動較大，截至10月12日，恒指累計跌幅為8.33％，10月初還曾經一度觸及今年以來低點23,681.44點。但今年港股IPO募資金額不僅未因港股市場波動而縮減，反而呈逆勢增長之勢。

但由於港股市場整體處於震盪下行走勢，部分新股上市首日表現難免會受影響。據Wind數據，截至9月30日，2021年在港股市場IPO的公司數量為73家，其中首日破發的就有40家。截至10月12日，上述在港股市場上市的公司中，股價累計漲幅為正的有16家，為負值的達56家。

港股分析師表示，在2021年赴港上市的公司中，除了初次上市公司，如奈雪的茶、快手、時代天使等，也有已在美股上市的中概股，如嗶哩嗶哩、理想汽車、小鵬汽車等。這兩類公司的上市，為今年港股IPO市場保持增長提供了動力。

(時報資訊)

#恒指 #IPO #募資 #港交所

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2948.66 +32.28(1.11%)
14:26
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3566.24 +19.30(0.54%)
14:31
深圳成指
14347.08 +211.71(1.50%)
14:31
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

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