國際貨幣基金組織（IMF）12日發布的最新報告表示，中國有能力解決與房地產巨頭恒大集團有關的債務問題，但恒大危機仍有可能升級，並造成更廣泛的金融壓力。

路透13日報導，負債超過3,000億美元的恒大集團在三周內第三次未能如期兌付債券利息後，引發了全球投資者的擔憂，短期內將有大量債務償還義務將到期，這加劇了市場對其影響蔓延至涉及其他中國房地產開發商的擔憂。而負債累累的中國房地產企業的債券在12日也遭到重擊。

IMF貨幣和資本市場部主任Tobias Adrian在12日發布「全球金融穩定報告」時表示，中國政府有辦法應對這種情況。Tobias Adrian認為，「他們有財政能力，也有法律和制度工具來解決問題。因此，只有一件事可能出問題，那就是溝通不是很清楚，沒有採取必要的步驟。」

IMF的報告稱，到目前為止，恒大的影響僅蔓延到了其他財務狀況不佳的房地產開發商和評級較低的企業，但如果情況升級，可能會造成更廣泛的金融壓力，對中國經濟和金融業乃至全球資本市場都會產生極端影響。

有知情人士此前表示，中國政府已要求國有企業和國有房地產開發商購買恒大的部分資產。Adrian表示，「只要官方有一個明確的計畫，我預計（恒大）問題就會得到解決。」

(時報資訊)