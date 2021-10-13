大陸高層對民企的整治行動，已延伸到與其往來的金融機構。13日陸媒報導，經中共中央批准，十九屆中央第八輪巡視將對中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等25家金融單位黨組織開展常規巡視。日前，中央第六巡視組已經進駐中國證監會。

華爾街日報日前援引知情人士說法報導，大陸國家主席習近平要求中紀委，審查國有銀行、投資基金及金融監管機構，是否與大型民營企業發展的關係密切，並特別鎖定近期受到官方監管打擊的企業。譬如房地產商恒大集團、曾在海外大舉收購卻最終破產的海航集團、叫車平台滴滴，以及支付寶母公司螞蟻集團等。

同時，大陸高層還啟動六年來首次對金融監管機構、大型國有銀行、保險公司和不良資產管理機構的巡視檢查。大陸銀保監會日前已經公布，大陸中央第四巡視組日前巡視該會，為期兩個月。

(時報資訊)

#中國人民銀行 #中國證監會

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