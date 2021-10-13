貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價7月站上高點後，隨即出現劇烈反轉，短短3個月暴跌超過6成，讓不少「水手們」心情七上八下，昨（12日）三雄再被殺到見骨，跌幅逾9%僅差一檔就摔落跌停，許多投資人受不了虧損，紛紛賣掉股票停損，有網友就透露，自己3個月來已經賠掉1整年薪水，總金額破150萬，引起網友們熱烈討論，不過有內行人推算出，原Po是因為追高在190多元，且下跌時未即時停損，才導致最終損失難以承擔。

原Po在PTT論壇上表示，即使心中有再多的不甘願與不服氣，畢業的日子還是到了，昨以均價91.5元賣出15張長榮股票，慘賠超過150萬，「砍完的下午心情茫茫然，無比失落，1年多的薪水3個月就沒了，連噗通的聲音都沒有！」

此外，他也幽了自己一默表示，「身為地獄倒霉鬼的我，今天（12日）是阿呆股可能性非常高。」並附上周星馳電影梗圖開玩笑，「但不好意思各位，我要歇一會了。」

文章一出引起網友們熱烈回應，不少人恭喜他終於「上岸」，雖然損失虧損很大，但可以換得心情平靜，「辛苦了，水手們加油」、「苦海無邊，恭喜上岸」、「原po加油吧，暫時別看了」、「錢再賺就有了，心情至少舒坦的多」、「你不孤單，再繼續賺就好了」、「全出有點太衝動了，雖然可以換得心情平靜。」

此外，有網友發現意外亮點是原Po年薪破百萬，鼓勵他認真上班，未來還有賺錢機會，「年薪150可以啦，加油」、「年薪150再賺就有」、「年薪我的一倍，OK的，這堂課是貴了點」、「年薪真高，羨慕」、「年薪有150代表本業不錯，真男人不怕這點挫折」、「錢再賺就有，你年薪高，已經勝過很多人了。」

不僅如此，還有網友依照虧損金額與張數推測出，原Po的購買均價落在190元左右，希望他能記取教訓，未來不要再追高了，「其實是咎由自取，只能再加油了」、「誇張，明明很多機會可以跑」、「好好檢討吧，損失是自己造成的」、「會追高在19X，停損在均線下的長黑棒，無法克服的人性弱點」、「至少你的薪水還是不錯的，再出發後會更好的。」

長榮在7月初衝上233元新高價，但短短3個月暴跌6成，昨收在90.5元，截至今（13日）上午11點，長榮上漲2.2元（或2.43%）暫報92.7元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意