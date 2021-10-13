【時報-台北電】證券時報網訊，海關總署於國務院新聞發布會上公布今年前三季外貿情形。據統計，今年前三季，全國外貿進出口總值28.33兆(人民幣，下同)，年增22.7%；單看出口15.55兆，年增22.7%；進口12.78兆，年增22.6%。值得關注的是，外貿進出口已連續5季實現同比正增長。
其中，對東盟進出口4.08兆，年增21.1%，續居第一大貿易夥伴，占外貿總額14.4%。對歐盟、美國、日本及韓國分別進出口3.88兆、3.52兆、1.78兆及1.7兆，分別增長20.5%、24.9%、11.2%及17.3%。此外，與一帶一路沿線國家、RCEP亦往來熱絡，進出口分別增長23.4%、19.3%。
展望後市，海關總署統計分析司司長李魁文表示，從數據上看，今年一、二、三季全國進出口同比增速分別為29.7%、25.2%及15.2%，逐漸回落。由於去年外貿高基數或有影響，今年第四季進出口增速將持續回落。不過，國家外貿總體走好趨勢不變，全年仍然有望實現較快增長。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：