【時報-台北電】證券時報網訊，海關總署於國務院新聞發布會上公布今年前三季外貿情形。據統計，今年前三季，全國外貿進出口總值28.33兆(人民幣，下同)，年增22.7%；單看出口15.55兆，年增22.7%；進口12.78兆，年增22.6%。值得關注的是，外貿進出口已連續5季實現同比正增長。

其中，對東盟進出口4.08兆，年增21.1%，續居第一大貿易夥伴，占外貿總額14.4%。對歐盟、美國、日本及韓國分別進出口3.88兆、3.52兆、1.78兆及1.7兆，分別增長20.5%、24.9%、11.2%及17.3%。此外，與一帶一路沿線國家、RCEP亦往來熱絡，進出口分別增長23.4%、19.3%。

展望後市，海關總署統計分析司司長李魁文表示，從數據上看，今年一、二、三季全國進出口同比增速分別為29.7%、25.2%及15.2%，逐漸回落。由於去年外貿高基數或有影響，今年第四季進出口增速將持續回落。不過，國家外貿總體走好趨勢不變，全年仍然有望實現較快增長。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)