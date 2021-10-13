【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本13日官方資料，當地8月核心機械訂單意外下滑，表示日企與總經都面臨復甦壓力。
有未來6個月到9個月，各公司行號資本支出景氣風向球之稱的核心機械訂單，8月月減2.4%。並創5年來最多。同時，比7月增加0.9%，以及市場預估成長1.7%，都要來得差。
這也是6個月以來，日本政府首次下修機械訂單預估，因為復甦動力似乎已熄火。
第一生命經濟研究所認為，以出口為導向的日本製造業，正有全球經濟成長趨緩，以及供應鏈產能不順的利空消息。另方面，因日本疫情漸降溫，反而讓以服務為導向的非製造業，更有機會反轉向上。
而且，日本製造業與服務業兩造成長的差異性，目前也漸漸縮小中。
其中，因受電子，生產與船隻相關機械需求疲弱影響的8月製造業訂單，月減13.4%，為5個月來首次下降外，也創2016年2月以來單月最大減幅。相反地，在躉售，零售以及物流業者帶動下，非製造業訂單繼7月減少9.5%後，8月反而增加7.1%。
不計入核心的8月外銷機械訂單減少14.7%，7月則大增24.1%。
瑞穗證券樂觀認為，數據現在不好看，不代表訂單未來會續減。因為晶片短缺與近期原物料大漲現象並不會一直這樣下去，最快2022年首季可解除警報。
與2020年同期大減兩位數字相比，不包括船隻與電力公設的日本8月核心訂單，卻是增加17%。同時，也比市場普遍預估的14.7%要來得好。
(時報資訊)
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