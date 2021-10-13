【時報-台北電】因市場擔心亞洲和歐洲多個國家，煤炭和天然氣價格飆升將引發通脹並減緩全球經濟成長，令盤中油價不振。然而天然氣和煤炭價格的飆升是否會使發電廠開始改採石油運轉，亦是市場持續關切的現象；周三(10/13)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：
美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.46美元，報每桶80.18美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.75美元，報每桶82.67美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】因市場擔心亞洲和歐洲多個國家，煤炭和天然氣價格飆升將引發通脹並減緩全球經濟成長，令盤中油價不振。然而天然氣和煤炭價格的飆升是否會使發電廠開始改採石油運轉，亦是市場持續關切的現象；周三(10/13)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：
美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.46美元，報每桶80.18美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.75美元，報每桶82.67美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）
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