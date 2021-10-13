【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國商業軟體巨擘思愛普(SAP)周二晚間提前揭露第三季初步財報。隨著更多客戶將IT業務轉向雲端，第三季強勁成長，也讓該公司第三次上調全年業績預期。
思愛普預計全年雲端業務營收將成長16%至19%，將協助雲端和軟體營收成長2%至4%。
預計全年營業利益將為持平或成長2%，優於此前的財測，此前預測為持平到下跌4%之間。
思愛普正將從軟體授權模式轉型到軟體訂閱的雲端服務，並收取前期費用。
思愛普將全年雲端和軟體營收展望上調2億歐元，來到238億至242億歐元之間。
思愛普第三季整體經調整營收為66.8億歐元，其中雲端和軟體營收為59.1億歐元。
第三季經調整每股獲利增加2%，為1.74歐元。營益率為30.7%。
(時報資訊)
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