根據IDC（國際數據資訊有限公司）公布最新調查顯示，未來五年企業在營運投資優先排序上，以雲端居於首位，其次是無線連網，然而目前只有不到兩成的企業將50％以上的營運資料放在雲端，以此一趨勢看，「未來通訊」主題式基金有機會跟著水漲船高。
IDC預估一直到2025年，5G手機將受惠換機潮的帶動呈現雙位數成長；同時為了滿足5G高速傳輸的需求，至2025年全球電信業者亦將投入高達9,000億美元的資本資出，以健全相關硬體設備。至於5G相關物聯網，至2025年複合成長率也有13％的高成長。
富達未來通訊多重資產收益基金經理人李祐慈表示，儘管疫情變化仍可能持續對經濟產生影響，但在疫情的推助效應下，雲端與5G等未來通訊領域相關的企業，預估在未來很長一段時間都將蓬勃發展。
李祐慈進一步表示，儘管未來五年手機整體市場趨近飽和，然而在未來萬事皆可聯網的年代，相信在相關軟體設計、以及與物聯網相關的企業皆充滿投資的商機。
即使雲端、無線網路未來有相當大的潛在商機，但經濟復甦卻帶不確定因子，法人表示，投資仍宜採「趨勢主題+多重資產」投資策略。
富達投信認為，展望2021第四季與2022年，經濟成長速度、通膨雜音與美國聯準會升息仍為市場主要憂心議題。市場預期聯準會預計最快將自11月展開縮表，並於2022年中完成縮表計畫，同時由於通膨表現超乎預期，因此不僅升息起點有望提前至2022年，整體升息幅度亦較市場預期調升。然而，儘管2022全球經濟成長無虞，根據過往經驗，從聯準會不再寬鬆到第一次升息前，市場容易受到經濟數據的變化、與對聯準會動向的猜測表現較為震盪。
李祐慈說，在此一復甦中帶著不確定因子的環境下，唯有趨勢主題多重資產配置的投資策略，方能帶領投資人以較低的波動，搭上中長期的趨勢成長列車。以富達未來通訊多重資產收益基金為例，其主要瞄準5G此一長達5到10年的科技進化趨勢；不僅在「新技術」與「新網絡」的領域中，挖掘軟、硬體相關領先成長的公司，同時也在「新應用」的領域中，尋找各行各業受惠5G網路應用而跟上趨勢脈動的潛力明星，更採取以股票為主、債券為輔之多重資產配置，同時建置以ESG為選股根基、搭配債券部位、運用彈性避險策略之三重防禦機制，打造兼具成長潛力和投資收益且擁有下方防禦的核心投資策略，讓投資人輕鬆掌握未來通訊趨勢主題的投資前景。
(時報資訊)
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