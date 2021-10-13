又有老字號飯店不敵疫情衝擊將熄燈！立足市場40年的台北康華大飯店12日晚上在官方臉書宣布，因不敵疫情將於11月30日結束營業，持有飯店餐券者可在平日上午8點半至11點半、下午1點至4點半，攜帶餐券及證件到飯店進行退費手續，有統編者另需攜帶發票章方能退費。
康華大飯店在臉書宣布，受新冠肺炎疫情影響，營運持續虧損，加上國際疫情尚未明顯趨緩，考慮多方因素後，決定在今年11月30日結束營運，康華大飯店最後感謝每一位貴賓長期以來的支持。
(時報資訊)
又有老字號飯店不敵疫情衝擊將熄燈！立足市場40年的台北康華大飯店12日晚上在官方臉書宣布，因不敵疫情將於11月30日結束營業，持有飯店餐券者可在平日上午8點半至11點半、下午1點至4點半，攜帶餐券及證件到飯店進行退費手續，有統編者另需攜帶發票章方能退費。
康華大飯店在臉書宣布，受新冠肺炎疫情影響，營運持續虧損，加上國際疫情尚未明顯趨緩，考慮多方因素後，決定在今年11月30日結束營運，康華大飯店最後感謝每一位貴賓長期以來的支持。
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