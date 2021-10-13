【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，儘管消費市場出現雜音，但預計主要還是因為漲價因素所致，目前PC/通信領域仍然緊張，整體產能緊張恐一路延燒到2022年，瑞昱明年營運仍可期，故維持瑞昱買進評等、目標價660元。

日系外資表示，最近來自消費市場，電視、藍牙和物聯網等的訂單出貨比(B/B)低於1，引發了市場對半導體行業的擔憂，估計有可能是因為客戶更難以接受更高的晶片價格，然而，目前PC/通信領域仍然緊張，供應仍落後於需求，故消費類應用需求應可立即填補。

日系外資表示，由於整體代工供應仍然不足，且產業上下游一致認為該情況會延續到2022年初，故現階段的需求疲軟較大原因可能是因為漲價所致，而隨著價格可能進一步上漲，瑞昱毛利率將維持在高檔水準。

日系外資也預估瑞昱第三季營收將季增加5%，第四季則季度減少5~10%，根據目前的能見度，瑞昱2022年營運看起來仍然可靠，故重申買入評等、目標價660元。

瑞昱9月合併營收97.65億元、月成長1.4%、年成19.5%，改寫單月歷史新高；第三季合併營收289.55億元、季成長12.1%，改寫單季歷史新高；累計前三季合併營收達781.35億元，較去年同期相成長40.3%，亦寫下同期新高水準。

(時報資訊)

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