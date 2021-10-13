【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，儘管消費市場出現雜音，但預計主要還是因為漲價因素所致，目前PC/通信領域仍然緊張，整體產能緊張恐一路延燒到2022年，瑞昱明年營運仍可期，故維持瑞昱買進評等、目標價660元。
日系外資表示，最近來自消費市場，電視、藍牙和物聯網等的訂單出貨比(B/B)低於1，引發了市場對半導體行業的擔憂，估計有可能是因為客戶更難以接受更高的晶片價格，然而，目前PC/通信領域仍然緊張，供應仍落後於需求，故消費類應用需求應可立即填補。
日系外資表示，由於整體代工供應仍然不足，且產業上下游一致認為該情況會延續到2022年初，故現階段的需求疲軟較大原因可能是因為漲價所致，而隨著價格可能進一步上漲，瑞昱毛利率將維持在高檔水準。
日系外資也預估瑞昱第三季營收將季增加5%，第四季則季度減少5~10%，根據目前的能見度，瑞昱2022年營運看起來仍然可靠，故重申買入評等、目標價660元。
瑞昱9月合併營收97.65億元、月成長1.4%、年成19.5%，改寫單月歷史新高；第三季合併營收289.55億元、季成長12.1%，改寫單季歷史新高；累計前三季合併營收達781.35億元，較去年同期相成長40.3%，亦寫下同期新高水準。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：