【時報-台北電】Sensor Tower商店情報平臺最新統計，9月米哈游《原神》移動端海外收入超過2.34億美元，是本期海外收入排名第2的King《糖果傳奇》收入的兩倍。

據36氪報導，《原神》若計入中國iOS市場的收入，則以3.41億美元刷新全球手遊月收入的最高紀錄。

上一個紀錄由騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）於2020年3月創下，為3億美元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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