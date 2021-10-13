【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國食藥管理局（FDA）科學家周二表示，莫德納未滿足該主管機關同意使用其新冠疫苖加強劑的所有標準，可能是因為其前兩劑的有效性仍然強大。

FDA工作人員在文件中表示，莫德納疫苗的數據顯示加強劑確實會增加保護的抗體，但注射前後的抗體程度差異不夠大，尤其是對那些抗體仍然很高的人差異更小。

FDA外部專家小組將於本周晚些時候開會討論莫德納和嬌生的疫苗加強劑。FDA通常會遵循其專家小組的建議，但有時也會有例外。

如果FDA授權接種莫德納疫苖，美國疾病管制與預防中心（CDC）顧問小組將在下周開會討論有關於接種資格和對象的具體建議。

莫德納正在尋求主管機關同意以前兩劑一半的劑量（50微克）作為加強劑，提供給65歲以上成年人及高危險族群接種。此前美國政府已經批准其競爭對手輝瑞/BioNTech同為mRNA的新冠疫苗開打第三劑。

根據上周三發表在《新英格蘭醫學雜誌》的兩項研究報告，打完兩劑輝瑞新冠疫苗約兩個月後其免疫保護力開始減弱，完整接種兩劑後4個月其預防感染的保護力最低跌到只剩下20%，但研究結果亦指出，輝瑞疫苗仍可有效預防染疫住院和死亡，一項研究指出其預防住院和死亡的有效性仍可高達96%。

(時報資訊)