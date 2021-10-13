【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數198.19點，跌2.61點；總計168家漲、479家跌、91家持平；委買6632155張、委賣4636670張；總成交值399.79億元。

(時報資訊)

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