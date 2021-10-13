【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16367.64點，跌95.20點；總計200家漲、681家跌、87家持平；委買26856273張、委賣19711582張；總成交值1543.85億元。

(時報資訊)

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