立院財政委員會13日初審當沖降稅延長草案，包括三大版本，民眾黨提案延長兩年、行政院提案延長三年、國民黨團提案將當沖降稅常態化。不過財長蘇建榮在會中指出，依照納保法租稅優惠不應過度宗旨，當沖降稅仍應設定期限，三年仍較適合。
不過，國民黨立委曾銘宗在會中指出，股市應兼具投資性與投機性，將當沖降稅常態化有助吸引外資與投資人，而財政部講的納保法立法宗旨，當初就是他提案的。
曾銘宗強調，財政部不該以雙標眼光看修法，面對上面壓力的時候就把納保法收到抽屜裡，不想要租稅優惠的時候就拿出用。他舉例，2020年提案修正藝術品拍賣課稅時，財政部當時提案是將境內的文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易的財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額的6％為所得額，依20％稅率扣取稅款，而且未設定年限，是國民黨在協商才加入十年期限，「這不就是雙標？」
國民黨立委羅明才則大讚曾銘宗：「彷彿看到當年的金管會主委又回來了。」他認為，曾銘宗以累積一輩子的經驗來講修法特別有說服力，財政部應在租稅公平立場上維持一致。
(時報資訊)
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