兩名消息人士表示，阿里巴巴集團創辦人馬雲日前曾經在香港露面，並在最近幾天會見了商業夥伴。自2020年底大陸監管機構開始打壓其商業帝國以來，馬雲就很少出現在公眾視野中。
路透13日報導，馬雲2020年10月在上海發表批評大陸金融監管機構的演講以來，這位億萬富豪就一直保持低調。他的這番講話引發了此後一連串事件，最終導致螞蟻集團首次公開發行(IPO)被擱置。
在那之後，馬雲在大陸鮮有公開露面，外界一直在猜測他的行蹤。一位消息人士表示，此次香港之行是馬雲自2020年10月以來，首次訪問這個亞洲金融中心。
據知情人士透露，這位曾是大陸最著名、最直言不諱的企業家，上周在香港期間至少與幾個商業夥伴一起吃飯。
(時報資訊)
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