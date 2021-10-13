受到疫情影響，導致原物料缺貨，加上禁用內用政策，讓餐飲業等產業受創，王品集團就宣布25日起調漲，經濟部長王美花13日在表示，在這波疫情影響下，餐飲業的確很辛苦，經濟部預計在月底提出相關配套措施，針對這次受到疫情較大衝擊的產業祭出基本工資補貼措施。

經濟部長王美花13日出席立法院經濟委員會前受訪指出，受到疫情影響，國際大宗物料波動，餐飲業前一陣子確實比較辛苦，對於明年調漲基本工資調漲，經濟部也將於10月底提出基本工資的相關配套措施。

(時報資訊)

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