【時報記者王逸芯台北報導】世芯-KY(3661)第三季營運表現在產能緊張下，有機會優於先前預期，第四季為傳統NRE(委託設計)旺季，另外，明年AI晶片也將加入貢獻，世芯-KY今開高震盪，但早盤後在大盤急殺下，股價翻黑，900元大關得而復失。

世芯-KY第三季原本預估會較保守，但因為產能供給明顯不足，很多的安排都要找後端的設計支援，且很多客戶的量產也有提前的動作，故世芯-KY第三季營運有機會比想像的要好。

展望第四季，為傳統NRE旺季，預計NRE相較第三季比重會較高，現在看到比較大的變數是看中系PC客戶狀況，假設沒有中系PC客戶的狀況平穩，則有利於明年營運仍是一個好年。

世芯-KY對美系客戶7奈米晶片出貨第三季就開始了，也是第三季和第四季主要營收來源之一，預計明年整年都會有貢獻。AI晶片客戶則預計今年沒有營收貢獻，預計在明年第一季開始貢獻。明年量產情況，基本上包含美系客戶以及AI晶片客戶的兩顆晶片為基底，另一個部分是今年上半年的大陸客戶。

有鑑於現在不論是晶圓或基板供給都非常緊張，世芯-KY也在積極處理這個問題，因整個產業的供需缺口還是非常大，世芯-KY希望在既有產能上爭取更多，另外也希望能尋找更多供應商。

(時報資訊)

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