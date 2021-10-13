【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據知情人士透露，輝達(Nvidia)以540億美元收購晶片設計商安謀(Arm)的交易案，預計將面臨歐盟進一步的擴大調查。輝達在上周提出的讓步方案，未能化解歐盟的反競爭擔憂。
知情人士告知路透，歐盟執委會訂於10月27日完成初步審查，接下將對該收購案進行為期4個月的深入調查。
英國反壟斷機關此前也對此收購案提出警告，稱對英國晶片商的收購將損害競爭，並削弱競爭對手。
據熟悉內情人士指出，該圖形晶片製造商對歐盟提供了「行為補救」的讓步措施，但沒有提供細節描述。此類補救措施，通常是指公司承諾採取旨在保護競爭的措施。
輝達最新表示，監管程序是保密的，該交易將協助安謀轉型，促進競爭和創新。
輝達曾表示，將保持安謀作為中立的技術供應商角色，以減輕高通、三星和蘋果等客戶的擔憂。
輝達股價周二震盪，收跌0.12%，報206.71美元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：