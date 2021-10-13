【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據知情人士透露，輝達(Nvidia)以540億美元收購晶片設計商安謀(Arm)的交易案，預計將面臨歐盟進一步的擴大調查。輝達在上周提出的讓步方案，未能化解歐盟的反競爭擔憂。

知情人士告知路透，歐盟執委會訂於10月27日完成初步審查，接下將對該收購案進行為期4個月的深入調查。

英國反壟斷機關此前也對此收購案提出警告，稱對英國晶片商的收購將損害競爭，並削弱競爭對手。

據熟悉內情人士指出，該圖形晶片製造商對歐盟提供了「行為補救」的讓步措施，但沒有提供細節描述。此類補救措施，通常是指公司承諾採取旨在保護競爭的措施。

輝達最新表示，監管程序是保密的，該交易將協助安謀轉型，促進競爭和創新。

輝達曾表示，將保持安謀作為中立的技術供應商角色，以減輕高通、三星和蘋果等客戶的擔憂。

輝達股價周二震盪，收跌0.12%，報206.71美元。

(時報資訊)