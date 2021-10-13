【時報-台北電】上交所12日晚間更新披露文件顯示，其已恢復中國化工旗下的瑞士農化巨頭先正達集團(Syngenta)在上海科創板的發行上市審核。

　路透13日報導，2021年9月底，上交所披露文件表示，中止先正達集團發行上市審核，因該公司發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交。

　2021年7月初，先正達集團披露在上海科創板IPO的招股說明書表示，募投項目擬投資人民幣650億元，擬發行近27.9億股。

中國化工在2017年以430億美元天價收購先正達，為大陸歷來最大的對外收購案，旨在利用先正達的頂級化學品和受專利保護的種子資產組合，大幅提高國內農業產量。(新聞來源：工商即時 李書良)

(時報資訊)

#上交所 #中國化工 #大陸金融 #先正達

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